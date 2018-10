WWE: The Shield cae derrotado y Dean Ambrose abandona a sus compañeros | VIDEOS | FOTOS

The Shield cayó ante Braun Strowman, Dolph Ziggler y Drew McIntyre en una revancha del encuentro de WWE Super Show-Down realizada en Monday Night RAW. El lunático Dean Ambrose recibió de lleno el 'Claymore' del 'psicótico irlandés' provocando la derrota de su equipo. Ocurrido ello, abandonó el ring dejando solos a Roman Reigns y Seth Rollins.



El encuentro fue de poder a poder, mientras The Shield se lucía con la agilidad de Dean Ambrose y Seth Rollins, empezaron a surgir las primeras desavenencias entre Braun Strowman, Drew McIntyre y 'el eslabón debil' Dolph Ziggler.



Fue así que Braun Strowman se enfrentó mano a mano con el campeón Universal de WWE, Roman Reigns, en un adelanto del combate que sostendrán en Crown Jewel.



Mientras eso sucedía, Drew McIntyre aprovechó para conectarle su poderoso ataque 'Claymore' a Dean Ambrose, logrando la cuenta de tres y la victoria para los rudos ante The Shield.



Braun Strowman y sus secuaces celebraban afuera del ring, mientras Dean Ambrose se retiró del cuadrilátero sembrando fuertes dudas sobre la unión de The Shield.

¿Qué es lo que sucederá con The Shield, tras lo ocurrido con Dean Ambrose? Esto podría significar el fin de esta reunión del 'Escudo' en WWE.



Recordemos que no es la primera vez que Dean Ambrose deja dudas sobre su lealtad con The Shield, anteriormente también dudó si estar al lado de sus hermanos Roman Reigns y Seth Rollins.