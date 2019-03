WWE: El grupo The Shield confirma su separación en Monday Night RAW | VIDEO | FOTOS

Tal como se había anunciado en la previa, el grupo The Shield no va a más. Después de un gran regreso en WWE Fastlane, en WWE Monday Night RAW, Roman Reigns, Seth Rollins y Dean Ambrose confirmaron que oficialmente El Escudo queda disuelto y cada uno seguirá su propio camino.



Fue al inicio de WWE Monday Night RAW cuando 'los sabuesos de la justicia' llegaron al ring para confirmar la disolución del grupo The Shield.



Roman Reigns manifestó que él buscará una lucha mano a mano, ya que no ha competido en solitario desde hace varios meses, mientras que Seth Rollins tiene una dura prueba ante Brock Lesnar en WrestleMania.



Sobre Dean Ambrose, es conocido que el 'lunático' ya no renovaría su contrato con WWE, tras WrestleMania, porque un pronto regreso del grupo The Shield, ha quedado prácticamente descartado.



Tras ello, Seth Rollins tuvo un intercambio de palabras con el manejador de Brock Lesnar Paul Heyman, quien llegó a la arena para hacer promoción de la lucha que tendrán 'La Bestia' y 'El Arquitecto' en Wrestlemania.

Tras ello, Seth Rollins se enfrentó a Shelton Benjamin en una lucha que no estaba programada para esta edición de WWE Monday Night RAW.



Finalmente Seth Rollins se quedó con la victoria ante Benjamin por la cuenta de tres, al aplicarle su pisotón en medio del ring, en esta lucha inicial de WWE Monday Night RAW.