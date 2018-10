WWE: The Undertaker se presentó en el episodio 1000 de SmackDown y amenazó a D-Generation X | VIDEO

The Undertaker fue uno de los invitados especiales a la edición número 1000 de WWE SmackDown y le envió un mensaje a los integrantes del grupo D-Generation X, Triple H y Shawn Michaels, a los que enfrentará al lado de su hermano Kane, en el evento Crown Jewel.



The Undertaker tuvo una impresionante aparición con efectos especiales de relámpagos y luces que simularon un ambiente de tinieblas.



Al llegar al ring The Undertaker afirmó que tenía tres palabras para DX: "Descansarán en paz".

The Undertaker y Kane también le enviaron un mensaje a Triple H y Shawn Michaels, en la reciente edición de WWE Monday Night RAW.



Los hermanos de la destrucción The Undertaker y Kane se enfrentarán a Shawn Michaels y Triple H en el evento Crown Jewel, el próximo 2 de noviembre en Arabia Saudita.

La edición número 1000 de WWE SmackDown contó con la participación de grandes figuras que pasaron por la compañía como Batista y Edge, además, del retorno de Rey Misterio.