WWE: The Undertaker regresa al ring para darle una revancha a Triple H en el evento Super Show-Down en Australia | FOTOS

The Undertaker ya tiene fecha para su regreso a WWE. 'El Enterrador' volverá a ver acción el próximo 6 de octubre ante Triple H, en el prometedor evento Super Show-Down, que se llevará a cabo en Melbourne, Australia.



El anuncio fue hecho por WWE durante la transmisión del evento SummerSlam. The Undertaker regresa a la acción desde que hizo equipo con Roman Reigns y Braun Strowman en un evento no televisado en el Madison Square Garden, en julio.



Pese a que cada vez son menos frecuentes las apariciones de The Undertaker en WWE, continúa siendo uno de los favoritos de los aficionados por su gran legado.



En tanto, Triple H salió al ring en WWE Monday Night RAW a explicar porque aceptó nuevamente enfrentar a The Undertaker. 'El Juego' afirmó que no puede sacarse de la cabeza, que nunca derrotó al 'Enterrador'.



La última vez que Triple H participó en una lucha fue en la Batalla Real más grande de todas, cuando cayó ante John Cena, con 'un ajuste de cuentas'.



The Undertaker y Triple H se enfrentarán en la segunda lucha confirmada de WWE Super Show-Down. La primera anunciada fue John Cena ante Kevin Owens.



WWE Super Show-Down se llevará a cabo el sábado 6 de octubre en el Melbourne Cricket Ground de Australia. Será emitido por WWE Network.