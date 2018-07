El legendario luchador de WWE , The Undetaker , hizo su esperado retorno al ring, esta vez para formar equipo con Roman Reigns y Braun Strowman, en el Madison Square Garden de Nueva York.



The Undertaker , Reigns y Strowman se enfrentaron a Kevin Owens, Elias y Baron Corbin en la lucha principal de la presentación de WWE realizada el sábado.



Precisamente, The Undertaker le dio la victoria a su equipo al aplicarle su 'tumba rompecuellos' a Kevin Owens.

Como era de esperarse una vez terminado el combate, The Undertaker y Roman Reigns tuvieron un intenso careo, debido a la rivalidad que tuvieron en Wrestlemania del 2017. Finalmente ambos se dieron la mano en señal de respeto.



Como era de esperarse la sola presencia de The Undertaker generó gran expectativa entre los fanáticos, sin embargo, este encuentro no fue televisado.

La última vez que The Undertaker había aparecido en un ring de WWE fue la Gran Batalla Real realizada en Arabia Saudita, anteriormente había derrotado a John Cena en Wrestlemania.



Tras esta presentación en Nueva York, The Undertaker ya tiene fecha de regreso. Será el próximo 6 de octubre en un mano a mano contra Triple H, en el evento WWE Super Show-Down en Australia.