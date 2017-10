WWE TLC EN VIVO EN DIRECTO TV ONLINE. Kurt Angle volverá a luchar en un ring de WWE cuando forme equipo junto a Seth Rollins y Dean Ambrose en el evento WWE TLC: Tables, ladders an chairs, esta noche, ante The Miz, Braun Strowman, Sheamus, Cesaro y Kane.



Todo el reporte del esperado regreso del héroe olímpico, al igual que la batalla que tendrá frente a frente a AJ Styles y Finn Bálor y el resto de la cartelera de WWE TLC lo tendrás EN VIVO a través de Trome.com.



Kurt Angle adelantó su regreso al ring para reemplazar al lesionado Roman Reigns en la lucha principal de WWE TLC. El medallista de Atlanta 96 será aliado de Dean Ambrose y Seth Rollins en una lucha de mesas, escaleras y sillas ante los rudos The Miz, Braun Strowman, Kane, Cesaro y Sheamus.



Los fans de WWE no veían en acción a Angle en la empresa desde que cayó ante Randy Orton en el evento Vengeance de junio del 2016. Luego Angle seguiría su carrera en Japón y en TNA.

Pero no solo el regreso de Kurt Angle en WWE TLC ha despertado la emoción del Universo de WWE. Esta noche dos de los mejores luchadores de la actualidad se enfrentarán, en una lucha esperada en los últimos años.



AJ Styles tendrá una participación especial en WWE TLC para enfrentar al 'Demonio' Finn Bálor, en reemplazo de Bray Wyatt, que padece de un mal de salud.



Styles y Balor fueron lideres del equipo Bullet Club en la promotora New Japan Pro Wrestling (NJPW) en diferentes épocas y la colisión entre estas estrellas era muy esperada.



Para esta edición de WWE TLC no estará en juego el título Universal de propiedad de Brock Lesnar, sin embargo Alexa Bliss y Kalisto pondrán en disputa los cinturones femeninos y de los pesos cruceros.



WWE TLC : Mesas, escaleras y sillas se llevará a cabo esta noche en el Target Center de Minnesota y será transmitido por el canal de paga FOX Action, desde las 7 p.m.