WWE TLC EN VIVO EN DIRECTO TV ONLINE. WWE TLC se llevará a cabo este domingo y tendremos grandes luchas como la revancha entre el campeón de WWEDaniel Bryan ante el exmonarca AJ Styles o Ronda Rousey defendiendo su cinturón ante Nia Jax, así como otras interesantes luchas como Rey Misterio Jr. ante Randy Orton en un encuentro de sillas. El evento se llevará a cabo en el SAP Center de San José, en California y será transmitido para toda Latinoamérica por el canal Fox Action desde las 6:00 p.m. (hora peruana). El Universo de WWE no puede perderse este gran evento porque es el último de este 2018.



WWE TLC tendrá como lucha principal al campeón de WWE Daniel Bryan ante uno de los mejores luchadores del momento, el fenomenal AJ Styles, que busca recuperar el cinturón que mantuvo durante 371 días.



En otra de las luchas más esperadas de esta edición de WWE TLC, Ronda Rousey defenderá su corona de campeona de WWE Monday Night RAW ante 'la fuerza irresestible' Nia Jax.

El ídolo del publico latino Rey Misterio Jr. también tendrá un serio desafío ante 'la víbora' Randy Orton en una lucha de sillas, que seguramente saldrá como una de las favoritas de esta edición de WWE TLC.



Otras de las grandes estrellas de WWE también verán acción en TLC como Braun Strowman, Bobby Lashley, Becky Lynch, Charlotte y otros.

WWE TLC MESAS, ESCALERAS Y SILLAS / HORA Y CANAL DEL GRAN EVENTO DE WWE



Argentina 8:00 p.m. Fox Action / WWE Network

Paraguay 8:00 p.m. Fox Action / WWE Network

Uruguay 8:00 p.m. Fox Action / WWE Network

Chile / 8:00 p.m. Fox Action / WWE Network

Bolivia / 7:00 p.m. Fox Action / WWE Network

Ecuador / 6:00 p.m. Fox Action / WWE Network

Colombia / 6:00 p.m. Fox Action / WWE Network

Perú / 6:00 p.m. Fox Action / WWE Network

México / 5:00 p.m. Fox Action / WWE Network

Estados Unidos / 6:00 p.m. PPV WWE Network

España / 3:00 a.m del lunes WWE Network



WWE TLC LUCHAS PROGRAMADAS



- Daniel Bryan (campeón de WWE) vs. AJ Styles

- Seth Rollins /Campeón Intercontinental) vs Dean Ambrose

- Braun Strowman vs. Baron Corbin (Lucha de mesas, escaleras y sillas)

- Ronda Rousey (campeona de RAW) vs. Nia Jax

- Lynch vs. Charlotte Flair vs. Asuka (Lucha de Mesas, Sillas y Escaleras)

- The Bar vs. The New Day vs. Los Usos (Lucha de Triple Amenaza por los títulos en pareja de WWE SmackDown Live)​

- Natalya vs. Ruby Riott (Lucha de Mesas)

- Finn Bálor vs. Drew McIntyre

- Elias vs. Bobby Lashley

- R-Truth & Carmella vs. Jinder Mahal & Alicia Fox ( Final del Mixed Match Challenge)

- Rey Mysterio vs. Randy Orton (Lucha de Sillas)

- Buddy Murphy (campeón de Peso Crucero) vs. Cedric Alexander





