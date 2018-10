WWE: Triple H y Shawn Michaels se reúnen en D-Generation X para enfrentar a The Undertaker y Kane | FOTOS | VIDEO

D-Generation X está de vuelta en WWE. Triple H y Shawn Michaels aparecieron en Monday Night RAW para anunciar el regreso de Los Degenerados X, para enfrentar en una lucha en parejas a los 'Hermanos de la Destrucción', The Undertaker y Kane, en el evento Crown Jewel, el próximo 2 de noviembre en Arabia Saudita.



Después del ataque a traición que sufrieron en WWE Super Show-Down, Triple H y Shawn Michales anunciaron la refundación de D-Generation X para hacerle frente al 'Deadman' The Undertaker y su medio hermano Kane.



De esta manera, Triple H anuncia que buscarán venganza contra The Undertaker, por aplicarle 'una tumba rompecuellos', luego que lo derrotó en WWE Super Show-Down.

En tanto, 'el chico rompecorazones' Shawn Michaels fue víctima de una 'garra infernal' de Kane sobre la mesa de transmisión en inglés. Por ello regresa después de un prolongado retiro.



El evento WWE Crown Jewel se llevará a cabo el 2 de noviembre en Arabia Saudita, entre otras luchas ya se anunció una batalla de triple amenaza entre el campeón Universal Roman Reigns, Braun Strowman y Brock Lesnar.

Otra lucha que ha despertado gran entusiasmo en el Universo WWE es el combate entre el campeón de WWE AJ Styles y Daniel Bryan.

Con el regreso de D-Generation X ya suman tres luchas de ensueño para WWE Crown Jewel, que ningún fanático de WWE puede perderse.