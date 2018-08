WWE: Así fue la victoria de Ronda Rousey en su primera lucha oficial en Monday Night RAW | FOTOS | VIDEO

Ronda Rousey tuvo un debut exitoso en su primera lucha oficial en WWE Monday Night RAW. La rubia luchadora acabó con Alicia Fox, con poco esfuerzo, pese a las intenciones de la campeona Alexa Bliss de ayudar a la espigada morena. Precisamente Ronda enfrentará a 'La Diosa' en un combate por el título del programa de la marca roja, en el próximo evento SummerSlam, el domingo 19 de agosto.



Desde el primer tañido de la campana, Ronda Rousey fue la completa dominadora de la lucha. Castiga a Alicia Fox tanto adentro como afuera del ring.



Alexa Bliss intentó interferir en la lucha, pero Natalya, quien estaba en la esquina de Ronda Rousey, no permitió que ayuda a Fox. A pesar de estos intentos de la campeona, la retadora dominó a su antojo a la morena.



Al final de la lucha, Ronda Rousey volvió a meter al ring a Alicia Fox, para finalizarla con su temida 'palanca de brazo'. Para quedarse con su primer triunfo en WWE Monday Night RAW.



Todo esto ocurrió, ante la mirada de terror de Alexa Bliss, quien desde ya teme que Ronda Rousey le quite el cinturón el domingo 19 de agosto, en el evento de WWE SummerSlam.



Cuando Ronda Rousey celebraba junto a Natalya, Alexa Bliss intentó atacar a su próxima contendiente, pero no le hizo 'ni cosquillas'.



Pese a esta mirada de miedo, en una entrevista posterior a WWE Monday Night RAW Alexa Bliss manifestó no tener miedo de Ronda Rousey, pese a lo visto por todos.



La primera lucha de Ronda Rousey en WWE RAW cumplió con las expectativas de todo. Los fans alentaron a la luchadora, quien afirmó que 'el cinturón será suyo' en SummerSlam.