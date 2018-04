¿Zlatan Ibrahimovic en Wrestlemania? Ese es el rumor que corre en los pasillos de la edición número 34 del evento más grande de la WWE. El delantero sueco ahora vive en Estados Unidos donde juega en el LA Galaxy de la MLS.



Zlatan Ibrahimovic sería el compañero de equipo de Braun Strowman cuando enfrente a Sheamus y Cesaro por los títulos en pareja de RAW.



Zlatan Ibrahimovic es un gran fanático de las artes marciales y alguna vez mencionó que no sería descabellado que piense participar en la WWE y tal vez este sería su momento, aunque la empresa no ha confirmado ni desmentido la noticia.



Zlatan Ibrahimovic no tiene experiencia previa como luchador, pero tendrá alguien que lo ayudará como Strowman.



Video: El primer gol de Zlatan en MLS

Pero hay otro problema para Zlatan Ibrahimovic si quiere presentarse en la WWE: está en plena temporada de LA Galaxy que podría temer que le recrudezca una lesión-que lo alejó del fútbol por un tiempo a ‘Ibra’.



Además el equipo de Zlatan Ibrahimovic tiene un partido este domingo en la MLS frente al Sporting Kansas City, así que a algunos fans de la WWE le parece descabellada la idea.



Zlatan Ibrahimovic ya se metió a la hinchada de LA Galaxy al bolsillo tras sus dos golazos en su debut contra Los Angeles FC, ahora iría tras los seguidores de la WWE.



Wrestlemania 34 se llevará a cabo en el Mercedes Benz Superdome de Nueva Orleans y la transmisión de TV estará a cargo de Fox Action desde las 6:00 p.m. Puedes seguir todas las incidencias, AQUÍ.

