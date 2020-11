La conocida luchadora mexicoestadounidense Zelina Vega fue liberada de su contrato con WWE, según lo anunció la compañía a través de un comunicado oficial en su página web y sus redes sociales. Aunque no fueron reveladas las causas de su salida, se especula que fue por no cerrar su cuenta en Twitch y abrir una cuenta en Onlyfans.

La noticia tomó por sorpresa al Universo de WWE. Pese a que en las últimas ediciones de SmackDown, Zelina no tenía mayor protagonismo, era una de las caras latinas preferidas de los aficionados.

No se revelaron mayores motivos por los cuales, Thea Megan Trinidad-Budgen (veradero nombre de Vega) ya no forma parte más del gigante del entretenimiento deportivo; sin embargo trascendió que no habría cumplido algunas disposiciones de la compañía.

Una de estas sería no haber cerrado su cuenta de Twitch, como lo dispuso la empresa y abrir una cuenta en la controvertida plataforma para adultos de Onlyfans, además, de apoyar el sindicato de luchadores.

ÚLTIMA APARICIÓN DE ZELINA VEGA EN WWE

Zelina Vega apareció por última vez en SmackDown el viernes 6 de noviembre en una lucha de triple amenaza contra Natalya y Ruby Riott, clasificatoria al esquipo azul femenil que participará en WWE Survivor Series.

