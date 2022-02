Barcelona empató a uno con Napoli la noche de este jueves, en partido de ida de la eliminatoria de playoffs de la Europa League. Tras el encuentro, el entrenador de los culés, Xavi Hernández, señaló que por lo hecho por su equipo fue “para lograr como mínimo una victoria” y subrayó que “las sensaciones vuelven a ser muy buenas”.

“Nos ha faltado el gol, como ya pasó ante el Espanyol. Para mí el partido ha sido excelente. La pena es que no hemos transformado en goles el dominio que hemos tenido. Hemos chutado más de veinte veces y hemos tenido seis o siete ocasiones muy claras”, añadió en este sentido el técnico azulgrana en rueda de prensa.

El jugador que ha tenido más ocasiones de gol para el conjunto catalán ha sido Ferran Torres, quien ha sido el autor del tanto del empate. Pero el delantero español se ha ido del terreno de juego con lágrimas en los ojos fruto de la frustración generada por sus errores.

“Ahora hacíamos una comparación en el vestuario. A Luis Suárez le pasó, parecía que no tenía gol al principio... La camiseta del Barça pesa unos kilitos más, pero cómo genera ocasiones, el trabajo que hace, la personalidad que tiene... Ojalá pueda jugar muchos años en el Barça. Lo de hoy no le va a afectar, ya me encargo yo y el staff”, aseguró Xavi.

E insistió: “No le afectará. Solo hay que ver cómo ha lanzado el penalti. Al final estaba cabreado consigo mismo, pero ya se le pasará”.

Preguntado por la suplencia de Sergio Busquets, Xavi argumentó que el centrocampista “necesitaba descanso” teniendo en cuenta que el Barça tiene “partido el domingo (ante el Valencia en Liga) y el próximo jueves (la vuelta ante el Napoli)”.

Por otro lado, sobre los silbidos recibidos por Ousmane Dembélé cuando entró en el terreno de juego en el segundo tiempo, el técnico azulgrana bromeó diciendo que “el público” no le hizo “caso” después de que pidiera que eso no sucediera. “Pero la noticia es que al final los pitos se han transformado en aplausos. Ya le han pitado y ya está”, sentenció.

Con información de EFE.