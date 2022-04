Los varios intentos de Barcelona para anotarle a Sevilla no rendían frutos, hasta que apareció Pedri y se lució con un golazo para firmar el 1-0 en duelo por la jornada 30 de LaLiga Santander. El mediocampista remató desde el borde del área y provocó la explosión de emoción de los presentes en el Camp Nou, incluido Xavi Hernández.

El entrenador del cuadro culé fue captado por las cámaras celebrando de manera muy efusiva la anotación del futbolista de 19 años. Xavi dio vario saltos de alegría y se abrazó con los integrantes de su cuerpo técnico que también vibraron con la brillante acción individual de Pedri.

Tras el encuentro, Xavi solo tuvo palabras de elogios para su jugador. “Es un jugador superlativo, marca diferencias y también en el gol. Le animamos a que tire y es un golazo. No me sorprende porque le vemos entrenar, cómo se perfila... es un jugador que no tiene comparación. Liderazgos hay muchos, está el del entrenador y luego el de los futbolistas: Piqué, Alba, Busquets, Ter Stegen... y Pedri es líder en el campo, su liderazgo es extraordinario”, declaró el estratega.

Barcelona ya es segundo en LaLiga

Con un golazo de Pedri, el Barcelona logró una importante victoria 1-0 en el Camp Nou contra el Sevilla (4º) el domingo, y dormirá en la segunda posición de la clasificación al término de la 30ª jornada de LaLiga.

“Hemos hecho un buen partido contra uno de los equipos más en forma de Europa”, analizó después del partido Julen Lopetegui.

Ese estado de forma ha servido al Barça para lograr seis victorias consecutivas en la liga española, derrotando en los últimos meses a rivales directos como el Sevilla, el Atlético de Madrid o el Real Madrid.

“Somos un equipo, están saliendo bien las cosas y estamos felices de ponernos segundos”, confesó el autor del gol, ‘Pedri’ González después del partido.