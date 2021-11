Luego de muchas negociaciones FC Barcelona logró que Xavi Hernández se convierta en el nuevo entrenador del cuadro azulgrana. El ídolo catalán, quien vivió 17 temporadas en el club, fue presentado por el presidente del club, Joan Laporta, ante los hinchas que llegaron al Camp Nou que esperaba al para darle una gran bienvenida.

“Hoy es un día que marcará la historia del club”, dijo el máximo mandatario al tomar la palabra. “Estoy muy emocionado”, agregó, mientras como los aficionados cantaban ‘Un día de partit’ (Un día de partido) y Xavi también lo interrumpió para cantar con los aficionados, por lo que aceleró su discurso. “Bienvenidos a casa Xavi y familia. Es un día muy emocionante. Visca el Barça y visca Catalunya”, finalizó el titular.

“Muchas gracias. Estoy muy ilusionado. Se me puso la piel de gallina. Como ya lo he dicho aquí, somos el mejor club del mundo y trabajaré con mucha exigencia para cumplir con las expectativas. El Barcelona no se puede empatar ni perder, hay que ganar cada partido. Muchas gracias y visca Cataluña”, fueron las primeras palabras de Xavi ante las tribunas.

Xavi y sus primeras palabras como entrenador de Barcelona (Video: @FCBarcelona)

XAVI: “LOS NECESTAMOS MAS QUE NUNCA”

“Vivimos en una situación difícil como club, económica y deportiva y los necesitamos más que nunca”, exhortó el DT a los hinchas para que acompañen al equipo.

Mas de 10 mil aficionados se hicieron presentes en el Camp Nou, que abrió sus puertas para recibir con esperanzas al nuevo entrenador quien antes de su presentación reiteró: “Me dejaré la vida para que esto funcione”.

Ya en el campo Xavi sintió el calor de los fanáticos del Barcelona al salir desde el túnel de vestuarios en medio de los cánticos que supo escuchar durante su larga carrera como futbolista culé. Bajo el himno del Barcelona, el ex mediocampista pisó nuevamente el Camp Nou acompañado de Joan Laporta.

Xavi se muetsra optimista por su nueva etapa como entrenador (Foto: Reuters)

XAVI: “HAY EQUIPO HAY TALENTO”

El español ha dado sus primeras impresiones tras firmar con nuevo DT de los culés. “Ha sido un retorno muy rápido, nos ha cambiado la vida en tres o cuatro días. Felicito a mi mujer que hoy cumple 40 años. Me dejaré la vida para que esto funcione”, señaló el catalán.

“Hay equipo y hay talento, intentaré trasmitirle mi experiencia a los jugadores para conseguir los títulos”, agregó el entrenador después de estampar el contrato más importante de su corta carrera.

Hinchas de Barcelona llegaron al Camp Nou para recibir a Xavi (Foto: AFP)

Luego el titular del equipo directivo y el entrenador se dirigieron a un escritorio que estaba ubicado al costado del escenario para firmar el esperado contrato que une al ex futbolista con la entidad hasta junio del 2024. Un detalle que nunca se había hecho con ningún entrenador en el pasado.

