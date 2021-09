Hace unos meses su nombre fue tendencia en Perú. Nos referimos a Yannick Filipovic Mayuri, defensa formado en Fortuna Düsseldorf y Werder Bremen, y que hoy juega en la cuarta división de Alemania.

Tras la entrevista con este diario, en el cuál contó pasajes pocos conocidos de su vida, en donde enfrentó a Claudio Pizarro en un entrenamiento del Werder Bremen. Las redes sociales de Yannick Filipović comenzaron a crecer y recibir mensajes de peruanos hacia él. “Quiero agradecer a la gente de Perú que me apoya y me escribe. Son tan amables y amistosos conmigo”, le cuenta a TROME.

“Escuché mucho sobre Perú de mi madre y mi abuela, pero nunca tuve la oportunidad de visitar Perú. Vi a Perú en la Copa del Mundo y estaba emocionado de lo bien que jugaron motivados. Físico muy fuerte, una mentalidad de equipo muy agradable. Si fuera posible, definitivamente representaría a Perú, pero nunca he tenido contacto y no tengo la ciudadanía peruana. Y, lamentablemente, no hablo el idioma. No sé si es posible obtener la ciudadanía peruana y agregando a eso, no sé si la Asociación de Fútbol está interesada en que represente a Perú. Nunca he tenido un contacto concreto con ellos”, sentenció Yannick Filipović a TROME.

No obstante, Yannick Filipović se viene recuperando de una lesión y ya está en la última semana de recuperación, para que los fanáticos de Bonner SC, puedan estar tranquilos en la defensa con su aporte.

