Yerry Mina confesó que Lionel Messi y Luis Suárez le quitaban 50 euros al día por esta razón [VIDEO Y FOTOS]

Yerry Mina , zaguero de Barcelona y la selección de Colombia le ha tocado vivir las dos caras de la moneda. Ser el héroe de su país en Rusia 2018, pero también pagar derecho de piso, nada menos, que ante Lionel Messi.



Yerry Mina que anotó tres goles en el mundial de Rusia 2018 habló en exclusiva para revista 'Bocas' sobre como fue adaptación en Barcelona en la pasada temporada.



"Pensaba muchas cosas. Muchas cosas malas. Pensé que estaba acabado. Imagina que tan mal me veía que Paulinho y Coutinho que eran nuevos en Barcelona me alentaban todo el tiempo y me decían: 'Tranquilo, que todo va a estar bien'", contó Yerry Mina quien deseaba brillar el equipo que tiene como líder a Lionel Messi.



"Cuando llegué, para generar buen ambiente, empecé a apostar con Lionel Messi y Luis Suárez a ver quién pateaba mejor los tiros libres en el entrenamiento. Cuando me di cuenta, todos los días me estaban quitando 50 euros. Y yo decía: '¡Cómo, les estoy dando para el mercado a estos tíos!' Pero estos monstruos la ponen donde quieren. Son estupendas personas, unos magos", contó Yerry Mina quien aún no sabe si su futuro seguirá en Barcelona.



El zaguero entiende que la última temporada no fue de la mejor y que el club podría prestarlo a otro equipo, pero el cafetero lo toma con tranquilidad. "No tengo ni idea, pero yo estoy tranquilo. Yo tengo 23 años y todavía falta mucho por jugar", reconoció el zaguero que sería transferido por Barcelona.