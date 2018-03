¿Yordy Reyna encontró un nuevo amor? [VIDEO y FOTOS]

EL jugador peruano Yordy Reyna no fue convocado para los partidos amistosos que Perú jugará con distintas selección del mundo. Pero Reyna se encuentra en Estados Unidos en compañía de buenos amigos y una guapa señorita. El peruano publicó unos videos en su cuenta personal de Instagram.



Como se recuerda, Yordy Reyna tiene más de 200 mil seguidores en su cuenta personal de Instagram. ¿Quién es la bella joven que acompaña al peruano? La cuenta de la señorita en mención la identifica como Cosma M.I.



La bella joven carece de toda descripción e n Instagram pero resaltan sus bellas fotografías. Llama la atención que solo tenga más de 2 mil seguidores en la red social fotográfica.



Yordy Reyna

Como se recuerda, Yordy Reyna no ha tenido el mejor 2017. El futbolista se vio involucrado en la muerte de la voleibolista Alessandra Ch.. Recientemente, los detectives de la Policía Nacional lo hallaron responsable por el presunto delito de encubrimiento.



Pese a que Yordy Reyna ha querido estar alejado de los escándalos, el futbolista no lo ha logrado. El delantero fue denunciado por agredir al nuevo enamorado de su ex, Valeria Roggero, en una discoteca. El joven de 18 años, Aarón Carnero, incluso mostró los golpes que recibió.



Yordy Reyna hizo un mea culpa en vivo y lamentó su comportamiento pues fue presa de los celos al ver a la nueva pareja de Valeria Roggero. El futbolista lamentó que todo estos escándalos opaquen su carrera en las canchas.