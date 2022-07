El peruano tuvo un gran disparo, pero no ingresó al arco. Yordy Reyna estuvo presente de titular en el partido amistoso de Charlotte vs. Chelsea y tuvo una clara oportunidad de anotar. El extremo del equipo de Carolina del Norte estuvo cerca del primer gol en el choque se jugó en el estadio Bank of America.

El peruano también es parte de los habituales titulares en el equipo de la Major League Soccer y anotó el pasado fin de semana, aunque el equipo cayó por el resultado de 3-2 ante Inter Miami, equipo que también disputó un amistoso internacional ante Barcelona en esta semana.

Chelsea busca también la ventaja en este partido por lo que presenta su alineación con jugadores como Pulisic, Batshuayi y también Ziyech. Esta gira por Estados Unidos ya lo vio jugar el pasado fin de semana cuando derrotó a América en un choque apretado que resultó 2-1.

Chelsea vs. Charlotte FC: la previa

Los ‘Blues’ se encuentran en Estados Unidos para realizar una gira de pretemporada y afrontarán un compromiso frente a uno de los clubes de la Major League Soccer. El pasado fin de semana, el cuadro liderado por Thomas Tuchel arrancó esta etapa contra América de México, al que vencieron por 2-1 con goles de Timo Werner y Mason Mount.

El técnico de Chelsea buscará iniciar con una alineación distinta a la del fin de semana y quiere colocar a Edouard Mendy, Reece James, Mount y Jorginho, quienes tuvieron minutos ante las ‘Águilas’. Mientras que N’Golo Kante y Ruben Loftus-Cheek no fueron considerados por el elenco de Londres debido a asuntos relacionados con la vacunación contra el coronavirus.

De su lado, Charlotte perdió 3-2 contra Inter Miami el pasado fin de semana en la MLS. Pese al tropiezo, dejó buena imagen Yordy Reyna, quien anotó un gol de gran factura en ese choque. En más, el peruano debe compartir ataque con Karol Swiderski, quien se perfila como el centrodelantero ante los ingleses.