Yoshimar Yotún, un chalaco ‘Marca Perú’ para la blanquirroja y el mundo [FOTOS]

Amoroso, hogareño, papá engreidor, destacando a su familia o bailando con su hija. Un tatuaje de su pequeña en la piel le ha marcado el destino. Cosas que no se estilan en un futbolista. Este Aries combinó sus características con sus vivencias en el barrio ‘Centenario’. El mar del Callao golpeó sus oídos y lo volvió bailarín. Víctor Yoshimar fue llamado así en homenaje al histórico lateral, el fútbol lo convocó desde que su madre María Julia se fue a Italia a trabajar y su padre Víctor Manuel se amanecía laborando. Siempre fue un muchacho travieso, como aquella vez que jugaba con un encendedor y, de casualidad, quemó el cabello a Thalía, su compañera de estudios. Cuando su hermana Yesenia iba camino a la cosmetología, él daba sus pasos con la pelotita. También era terco y se negaba a tomar vitaminas. Su mamá se las enviaba, pero a escondidas las arrojaba a una planta. “Lo gracioso fue que empezaron a salir flores rosadas, del mismo color que las vitaminas. La gente se acercaba y las ponía en un florero junto a San Benito y le rezaban”, contó una vez.

Nunca estaba quieto, jugaba un partido de fulbito y saltaba a otro alternando en el Scratch FBC de La Perla, donde también jugaron Jean Deza y Patricio Arce. Mientras dibujaba sus sueños profesionales, apareció el amor con nombre de Alessandra, quien nunca dejó de escucharlo renegar de los problemas y sonreír por los triunfos. Ella sabe que nada mejor para alegrar el estómago de Yoshimar que un cebiche de pollo, lomo saltado o estofado. ¡Hummmmm! Ese romance que nació con uniforme escolar, creció con el tiempo. Su romanticismo hizo que escogiera una playa paradisiaca para casarse vestidos de blanco y cargando a la pequeña Yaelha. “Recién casaditos, muchas gracias a todos”, posteó en Instagram.

Hoy, Yoshimar mira seguro su camino. Sonríe, observa su piel tatuada -donde resalta el retrato de su hija y los nombres de sus sobrinas- y abraza a su esposa, su compañera de hace más de diez años que un día le dijo: “Donde vayas, yo iré”. Y lo cumplió, porque en Suecia, cuando jugó en Malmö (equipo donde nació Zlatan Ibrahimovic), se abrazaron por el frío, y en Brasil, caminaron por las tardes en la playa. Algunos hablan de levantarse con el pie derecho, otros triunfan haciéndolo con el izquierdo. Yoshimar Yotún es un chalaco sentimental y lloró de emoción cuando sus vecinas del barrio ‘Centenario’ le organizaron un agasajo por haber logrado la clasificación a Rusia 2018.

VENTE PA’ ACÁ

Perú había recibido un duro golpe en Brasil (derrota 3-0) cerrando el 2015. Ricardo Gareca sabía qué debía cambiar en las Eliminatorias. Necesitaba un volante en primera línea más rápido que Josepmir Ballón y técnico como Carlos Lobatón. “¿Puedes jugar en esa posición? Te quiero de mediocampista mixto, lo que haya que aprender te lo enseño”, le dijo el DT a Yotún, que en toda su carrera había sido lateral izquierdo.

Gareca sabía de sus pases largos, de sus remates de larga distancia y del esfuerzo que tenía. Desde ese momento se volvió un volante más. Se complementó perfectamente con Renato Tapia y no soltó más el puesto. Jugó once partidos y metió espectaculares pases largos a Paolo Guerrero, como en el gol ante Uruguay en Lima.

EN EL MUSEO DE ATAHUALPA

A una cuadra de la Plaza Grau, en el Callao, está el ‘picante’ barrio Centenario. Allí jugó sus primeras ‘pichangas’ y con 14 años le ‘ponía’ la pierna fuerte a rivales que le doblaban la edad. “Empecé jugando en tierra, de allí nos ‘pituqueamos’ pasando a losa”, relató. Allí adquirió carácter y también copió modas como usar un diente de oro al estilo de ‘Pedro Navaja’. “A los quince años me puse ese diente, en verdad era una funda de fantasía, no había plata para más ja, ja. Caminaba por la calle, metía una sonrisa y así me sentía lo máximo. Después de dos años me lo saqué”, contó en una entrevista al programa ‘Wantan night’. Los chalacos homenajearon al seleccionado tras clasificar al Mundial, retratándolo en ‘Las Caras Atahualpa’ y así pasó a la inmortalidad junto a estrellas como Héctor Lavoe.

YOSHIMAR Y SU YAMBÚ

Desde muy joven, el apego a la música lo volvió ‘bailarín’. En el campeonato de Cristal en 2014, se movió al ritmo de la salsa de ‘Mayimbe’, celebró la clasificación de Perú para el Mundial y en Orlando City enseña a bailar a sus compañeros con la música de ‘Son Tentación’. En la selección, la competencia es dura, porque Luis Advíncula lo reta a moverse con ‘timba’ y se producen verdaderas batallas. “Me encanta bailar, en mi casa saco a mi hijita, a mi mujer y no me da roche en público”, contó en una ocasión Yoshimar a América TV, a quien se le ve en el video con su pequeña Yaelha al ritmo del ‘Despacito’. ¿Y en el canto? Hizo dúo con Lucía de la Cruz y pasó a la modernidad con ‘Cásate conmigo’ de Silvestre Dangond y Nicky Jam. Hace poco se reencontró con Guillermo Cubas, excantante de ‘Joven Sensación’, y tarareó el contagioso ‘Tic tic tac’. “Lo bailé a los 10 años y pedí que me compraran los pantalones que usaban, ja, ja”, reveló.

EL WASAP DE JY

Amigos son los amigos. El carácter jocoso y divertido de Yoshimar Yotún encontró su complemento en la concentración de Perú. Al zurdo no le gusta mucho andar con el celular y tampoco jugar póker, prefiere la tertulia y largas conversaciones con sonrisa incluida. Renato Tapia y Luis Advíncula son ‘bolo’ fijo en la mesa más ‘chonguera’, que complementa el mismo Yotún. También suelen unirse Aldo Corzo, a quien el zurdo apoda ‘tartamudo’ y Jefferson Farfán, con quien el chalaco comparte los gustos musicales. ¿Y cómo le dicen al buen Yotún? Pues el apelativo de ‘Cariñosito’ es el que más se escucha entre los seleccionados.

PALOMILLA DE VENTANILLA

Víctor Manuel llevaba de la mano a su hijo Yoshimar, de 8 años, a una prueba en la Academia Cantolao en el óvalo camino a Ventanilla. Su padre se encargó de contar los primeros pasos. “Hicieron un partido de práctica, pero no lo ponían. Le decía: ‘Tranquilo’. Hasta que el técnico lo llamó y le dijo: ‘Juega por izquierda’. Él fue por la derecha, estuvo tres minutos sin tocar pelota, solo corría, hizo una falta y lo cambiaron. Estaba triste: ‘Papá, no me voy a quedar’”. Cuando los Yotún volvían a casa, uno de los entrenadores se acercó a don Víctor: “Mañana me lo traes a las 9 de la mañana”. ‘Yoshi’ miró sorprendido a papá. Allí empezó en la categoría A. Tras cuatro años en Cantolao, pasó al Circolo Italiano. Luego se probó en la Universidad San Martín, donde pidió que le solventaran los pasajes para poder quedarse. El club se negó. Un día después arribó a Cristal. “Cuando llegué me dieron la ropa marca Joma, es decir, no iba a estar a prueba”, confesó el volante.

FULL CAMISETA

2008: José Gálvez (Chimbote)

2009-12 y 2014: Cristal

2013: Vasco da Gama (Brasil)

2015-17: Malmö FF (Suecia)

2017-actual: Orlando City (USA)



GRADOS Y TÍTULOS

* Equipo ideal de América 2012

* Debut en Primera: 5 de marzo de 2008 con Gálvez ante Bolognesi (1-1).

* Primer gol: 9 de marzo de 2008 al Atlético Minero.

* Estreno con selección: 08 de febrero del 2011 ante Panamá (1-0).

* Campeón con Cristal (2012 y 2014)

* Campeón en Suecia con Malmö (2016 y 2017)



PURO NÚMERO

3 Copa América

2 goles con la selección

400 mil euros pagó Malmö a Cristal por su pase

64 partidos con la Blanquirroja

