Sacó cara por Yoshimar Yotún. El goleador histórico del futbol peruano, Sergio Checho Ibarra, arremetió contra los defensores de la selección argentina Nicolás Otamendi y ‘Cuti’ Romero por las burlas contra el volante zurdo, después de estrellar su disparo penal contra el travesaño, en la caída de la blanquirroja contra Argentina, en las Eliminatorias Qatar 2022.

Luego que Yotún fallará su disparo contra el ‘Dibu’ Martínez, de inmediato los zagueros argentinos ‘Nico’ Otamendi y ‘Cuti’ Romero se acercaron a ‘Yoshi’ para burlarse por fallar el penal, que le hubiese dado el empate a Perú.

Al exjugador de Sporting Cristal no le quedaron ánimos para responder y todo fue visto durante la transmisión televisiva. Al respecto, el exatacante de Universitario y Cienciano utilizó sus redes sociales para pronunciarse.

Duro tweet de Sergio el Checho Ibarra contra sus compatriotas de la selección argentina. (Twitter)

“Que pelotudos que son Otamendi y el ‘Cuti’ Romero la verdad. ‘Bueee’ Otamendi no me sorprende, para mí es de los peores centrales que he visto y lo dije siempre; pero el ‘Cuti’ tiene siete partidos y ya se cree Passarella. Que broncón que me dio. Yo no se como hubiese reaccionado. #EstariaPreso”, escribió.

Yosimar Yotún falló penal ante Argentina: ‘Fierrazo’ impactó en el travesaño (Video: Latina)

JEFFERSON FARFÁN TAMBIÉN CUADRÓ AL ‘CUTI’ ROMERO

Pero el goleador histórico del fútbol peruano, Sergio ‘Checho’ Ibarra no fue el único que criticó duramente a los defensores de la ‘albiceleste’. Durante el encuentro por las eliminatorias, Jefferson Farfán también le dijo de todo al zaguero argentino ‘Cuti’ Romero.

TE VA A INTERESAR: CRUZ AZUL ENVIÓ MENSAJE DE RESPALDO A YOSHIMAR YOTÚN POR PENAL FALLADO

“Qué pasa conch... a mí dime pues, conmigo búrlate conch..”, fue el duro mensaje del ‘10 de la calle’ al defensor argentino cuando se cruzaron en el campo de juego.

De esta manera, Farfán uno de los delanteros con mayor trayectoria en la selección sacó cara por el mediocampista del Cruz Azul de México, demostrando la unión que hay en el equipo de todos.

YOTÚN DESISTALÓ SU WHATSAPP POR CRÍTICAS E INSULTOS

Tras la derrota contra la selección de Argentina, el mediocampista Yoshimar Yotún habría tenido que cerrar su WhatsApp debido a un sin número de insultos y hasta amenazas, según dijo el reportero Michael Cordero de Gol Perú.

“Ayer amenazaron e insultaron a Yoshimar Yotún por Whatsapp, no se explica como tanta gente tenía su número, por eso optó en eliminar la aplicación de su celular. ¡Repudiable!”, escribió el hombre de prensa por Twitter.

TE PUEDE INTERESAR: