Yoshimar Yotún fue elegido en el once ideal junto a estos dos 'monstruos' de la MLS |VIDEO |FOTOS  

Cuando la MLS está por llegar a su final, nuestro compatriota Yoshimar Yotún ha logrado alcanzar un nivel óptimo en la liga norteamericana, donde ha vuelto a ser elegido en el once ideal de la fecha 33, destacando como el mejor jugador en el triunfo de su equipo el Orlando City sobre Columbus Crew.



Yoshimar Yotún, la figura del Orlando City, ocupa una de los once lugares donde destacan nombres como el de Zlatan Ibrahimovic, Wayne Rooney y el uruguayo Nicolás Lodeiro. Ahora los violetas tienen una dura tarea en la siguiente fecha ante el New York Red Bulls.



Yoshimar Yotún se metió en esta selecta lista luego de anotar un vistoso gol de penal y ademas protagonizar las ocasiones más peligrosas en el ataque de su equipo. "Ya había pateado penales, uno a cada lado, y esta vez decidí picarla y gracias a Dios pude anotar", declaro el futbolista de la selección peruana.





Así fue el gol de penla de Yoshimar Yotún en Orlando City.

El volante de Orlando City cuenta ya cuatro goles (Real Salt Lake, Colorado Rapids, Minnesota United y Columbus Crew) en esta temperada en la MLS, donde alternó 24 partidos



Yoshimar Yotún admitió que el último triunfo fue dedicado a la hinchada, puesto que Orlando City no pudo ingresar en la Liguilla final. "En estadística no estábamos jugando a nada porque no teníamos chance de clasificar a los play-off, pero el equipo sabía que tenía que regalarle el triunfo a la hinchada", agregó.