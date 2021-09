Al mediocampista de la selección peruana, Yoshimar Yotún, no le habría caído bien el comentario del delantero de Alianza Lima, Hernán Barcos, durante su transmisión en vivo luego del triunfo de los blanquiazules por 2-0 sobre Cusco FC, uno en el que hizo referencia al lateral derecho Aldo Corzo.

Como es costumbre en el ‘Pirata’, tras la victoria íntima, hizo una transmisión en vivo en su cuenta de Instagram felicitando a todos sus compañeros. Cuando llegó a Oslimg Mora, jugador que viene haciendo buenas actuaciones como lateral derecho del equipo, realizó un polémico comentario.

“Este quiere selección, no me vengan con Corzo, tenemos a este”, mencionó Barcos mientras abrazaba al joven futbolista.

Este comentario no pasó desapercibido para los hinchas de la selección peruana, algunos lo consideraron un dardo innecesario para el jugador de Universitario, mientras que otros lo consideraron inofensivo.

Sin embargo, el volante de la selección peruana, Yoshimar Yotún, utilizó la misma red social para dejar un mensaje que, según varios aficionados, estaría dirigido al atacante blanquiazul.

“Cada payaso en el fútbol”, es lo que se puede leer en una de sus historias. Además, para no dejar duda de que el comentario no se refiere a la realidad que vive en el Cruz Azul de México, dejó un segundo mensaje: “El comentario anterior es de Perú”, suscribió.

El polémico comentario de Yoshimar Yotún en Instagram. Foto: Instagram.

Hernán Barcos pide disculpas a Aldo Corzo

El experimentado futbolista dio la cara para admitir el error cometido. Por ello, el goleador de Alianza Lima envió un mensaje al lateral derecho de Universitario de Deportes.

Quiero pedirle disculpas a Aldo Corzo. Hoy dije un comentario que Oslimg (Mora) está para la selección, que no me digan que Corzo y no sé qué… Fue un comentario fuera de lugar y no lo dije pensando ni queriendo perjudicar a Aldo Corzo”, expresó el ex Liga de Quito en una conversación con el programa Al Ángulo de Movistar Deportes. Mira el video completo aquí.