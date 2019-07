'Tiki-taka' de Perú ante Chile y Yoshimar Yotún se perdió gol por semifinales de Copa América 2019 [VIDEO]

Perú no pudo marcar el 3-0 ante Chile en el Estadio Arena do Gremio de Porto Alegre por semifinales de Copa América 2019. Esto tras jugadón de la 'bicolor' y remate fallado de Yoshimar Yotún. Mira el video.



Pasó a los 58' del segundo tiempo. Tras una serie de toques de la selección peruana, Christian Cueva habilitó a Yoshimar Yotún, quien llegó hasta el corazón del área como en su gol (2-0).



El mediocampista puso el pie, pero la pelota se le fue arriba del Arena do Gremio de Porto Alegre. Aquí las imágenes de la jugada.

Video: Yotún falla gol

Yoshimar Yotún se perdió así el segundo de su cuenta y tercero de Perú frente a Chile en el Estadio Arena do Gremio de Porto Alegre por pase a final de Copa América 2019.