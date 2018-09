Yoshimar Yotún y el increíble gol que falló en el Perú vs Holanda en amistoso por fecha FIFA [VIDEO]

Yoshimar Yotún perdió clara opción de gol en el Perú vs Holanda en amistoso internacional que se juega en el Johan Cruyff Arena de la ciudad de Ámsterdam. Mira el video. ¡Para no creerlo!



Ocurrió a los 6' de la primera parte. Un gran jugada por izquierda de André Carrillo terminó en los pies de Yoshimar Yotún, quien no pudo marcar para la selección peruana.



Yoshimar Yotún solo tenía que esquinar la pelota para derrotar el arco de Holanda. Sin embargo, la terminó mandando a un costado. Aquí las imágenes de la jugada perdida.



Video: Yotún pierde gol / Fuente: Latina

Así, Yoshimar Yotún dejó pasar una gran oportunidad para abrir el marcador para la selección peruana. Minutos después, Pedro Aquino convirtió de cabeza.