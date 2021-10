Dio vuelta a la página. Yoshimar Yotún emprendió vuelo de regreso a México para unirse al Cruz Azul y dejar atrás esta última fecha triple de Eliminatorias Qatar 2022. Desde el Aeropuerto Jorge Chávez, el hábil volante de la selección peruana se pronunció sobre las burlas de Nioclás Otamendi y Cristian Romero.

“Sí sentí que me gritaron, pero es parte del fútbol. No pasa nada”, señaló Yotún, poniéndole paños fríos a la situación que generó una polémica entre hinchas de ambas selecciones.

Yoshimar Yotún respondió sobre burlas de Otamendi y Romero. Video: Canal N.

Como se recuerda, ‘Yoshi’ fue el encargado de patear el penal que pudo ser el 1-1 de Perú. No obstante, su disparo impactó en el travesaño y se perdió fuera del campo. Luego de esta acción, Otamendi y ‘Cuti’ Romero se acercaron a Yotún para enrostrarle el error.

Yotún no podrá estar en el próximo partido de la selección peruana ante Bolivia pues se encuentra suspendido por acumulación de tarjetas amarillas. Se espera que sea convocado para tenerlo ante Venezuela en condición de visita.

Romero y Otamendi se burlaron de Yotún

Yotún reveló ataques vía WhatsApp “He borrado como 300 mensajes”

Yoshimar Yotún rompió su silencio después del penal fallado en el duelo entre Perú y Argentina, por la jornada 12 de las Eliminatorias Qatar 2022. Antes de tomar el avión con destino a México, ‘Yoshi’ confirmó que recibió mensajes de parte de desconocidos a su WhatsApp y lamentó lo sucedido.

“Creo que he borrado como 300 mensajes, grupos. Obviamente, como peruano, sí me hace sentir mal que otro peruano me ataque o que cree un grupo para atacarme porque fallé un penal. Creo que es un poco injusto. Obviamente, entiendo que el hincha esté molesto. Es normal, pero creo que fue demasiado”. Revisa aquí las declaraciones completas del mediocampista.

Perú vs. Argentina: el penal fallado de Yoshimar Yotún

Lo que podía ser el empate ante Argentina finalmente no se concretó. Yoshimar Yotún erró un penal que le cobraron por una lesión a Jefferson Farfán en el duelo por la Fecha 12 de las Eliminatorias a Qatar 2022. En ese instante, la Blanquirroja caía por la mínima diferencia tras un gol de Lautaro Martínez.

Yosimar Yotún falló penal ante Argentina: ‘Fierrazo’ impactó en el travesaño (Video: Latina)