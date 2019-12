Un momento tenso se vivió en la conferencia de prensa de Liverpool, previo al duelo ante Salzburgo por la Champions League, cuando el entrenador Jürgen Klopp corrigió en público al traductor, por dar un mensaje errado sobre las palabras de su jugador Jordan Henderson. El video de popularizó en YouTube.

Un día después de aquel episodio -ya luego del partido-, que había provocado las caras serias de todos los presentes, el director técnico de los ‘Reds’ se disculpó, también en conferencia de prensa, y luego hizo una broma que motivó las risas de los periodistas, como se ve en YouTube.

“Me gustaría disculparme por lo de ayer. No fue la manera correcta de hacerlo, criticar en público de esa forma. No me gustó la traducción, pero la forma que lo dije fue estúpida. Tengo que ser mejor y disculparme”, le dijo Klopp al traductor, al que tenía al lado.

Con las disculpas aceptadas, y mucha distensión, el alemán agregó “ahora, en inglés”, en alusión al idioma con que sugería que se dé la conferencia posterior al encuentro en Salzburgo, para así evitar nuevos inconvenientes que el traductor a alemán. Pero todo fue de broma.

En el cotejo, Liverpool se llevó la victoria (2-0) sobre Salzburgo en su última presentación en fase de grupos de la Champions League. Naby Keita (57′) y Mohamed Salah (58′)

