YouTube: Mira esta brutal patada en la Copa África que debió terminar en la comisaría [VIDEO Y FOTO] 

Un nuevo video del fútbol africano se ha vuelto viral en YouTube. Esta vez, el escenario ha sido el partido entre las selecciones Sub 17 de Tanzania y Burundi, por la Copa África, que patrocina la FIFA en busca de nuevos valores. Lo que nadie pensó fue el protagonismo que adquiriría una agresión sobre los últimos minutos del encuentro.



En el resumen del partido, que rápidamente ha ganado miles de reproducciones en YouTube, se observa como con el tiempo cumplido (90+2), el capitán de Tanzania, Morice Abraham, llevó el balón a una de las esquinas para asegurar el 2-1 conseguido en la Copa África. Pero no contó que el jugador burundés Assumani Bundengeri no se tomaría a bien el 'sombrero' que su rival le hizo para eludirlo.



Todos los asistentes en el Estadio Nacional Benjamin Mkapa​ de Tanzania, se pusieron de pie cuando Bundengeri le pegó un taconazo en el rostro a Abraham y, por si fuera poco, lo pisó cuando su víctima ya se encontraba en el suelo.

El arbitro FIFA, Belay Tadesse, sancionó la falta, pero increíblemente no mostró la cartulina roja, situación que causo la desesperación del comando técnico local, como se puede observar en las imágenes de YouTube.



TREMENDA PATADA en el partido entre Tanzania y Burundi por la Liga de África 😬 pic.twitter.com/7XxeMAq7EZ — Planeta Gol (@twPlanetaGol) 11 de agosto de 2018

Finalmente, Tanzania se llevó el triunfo por 2-1 ante Burundi y comenzó con el pie derecho la clasificación del Consejo de Asociaciones de Fútbol para el Este y Centro de África para la Copa África Sub 17, que se disputan del 11 al 26 de agosto.