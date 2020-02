Pelé, el jugador más importante en la historia de la selección de Brasil y uno de los mejores jugadores de tofos los tiempo para la FIFA, atraviesa el peor momento a sus 79 años, al sufrir un profunda depresión que le ha causado su deteriorada salud. En medio de esta conmoción quien no ha tenido reparos en ‘hacer leña del árbol caído’ es su ex esposa, Xuxa. 'La reina de los bajitos’ no dudó en revelar las infidelidades que sufrió todo el tiempo que vivió junto a ‘O Rei’ del fútbol.

Maria da Graça Meneghel Flores, conocida mundialmente como ‘Xuxa’ estuvo casada 5 años con Pelé, después de este tiempo parece que los 17 años de diferencia entre ambos, jugó en contra de la pareja. Hoy la diva fue protagonista en el canal de YouTube de Matheus Mazzafera donde hizo duras revelaciones

“Con Pelé tuve mi primera relación que duró seis años. Fui traicionada continuamente. Cuando lo miraba, llegaba con lápiz labial en la boca que no era mío. Era normal para él. Una vez me dijo:‘Son las mujeres las que quieren estar con Pelé’. Empecé a pensar que era normal ser traicionada", dijo sobre el tres veces campeón del mundo con la selección de Brasil (1958-1962-1970).





La estrella brasileña reconoció que no tiene ningún interes de volver a ver a Pelé, pese a su actual estado de salud. “Me ha engañado demasiado, al punto que esas mujeres con las que me traicionaba estaban en el mismo lugar que estaba yo. Todo el mundo lo sabía menos yo. Luego escribió un libro y detalló a las mujeres con las que estuvo al mismo tiempo que nosotros estábamos juntos. El decía que yo era ’la amistad colorida’, como si tuviéramos una relación abierta, y te juro que yo nunca lo supe”, aseveró la actriz quien parece haber sellado este capitulo en su vida.

En tanto, la estrella de la selección de Brasil aún no puede salir de la depresión consecuencia de la operación de cadera que no le permite deshacerse de un andador y por eso no desea salir de casa. “siente vergüenza, no quiere exponerse, estar en la calle, no desea hacer prácticamente nada que implique salir de casa. Está muy retraído, recluido”, según reveló su hijo.

Pelé tricampeón del mundo con la selección de Brasil , también logró dos Copas Libertadores con el Santos FC, fue nombrado como embajador de las Naciones Unidas y fue elegido “Ciudadano del Mundo” por parte de la ONU. También fue incluido en el Comité de Juego Limpio de la FIFA y Embajador de Buena Voluntad de la Unicef.