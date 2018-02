En YouTube, Alexis Sánchez se convirtió en villano en el Manchester United vs Newcastle por la Premier League al fallarse un increíble gol sin arquero. Al final los ‘Diablos Rojos’ perdieron por la mínima diferencia.



Tal como se ve en el video de YouTube, cuando el partido entre Manchester United vs. Newcastle estaba igualado, Alexis Sánchez tuvo una inmejorable oportunidad de sumar en el marcador, pero increíblemente no pudo concretar.



Tras un gran pase de Lukaku, Alexis Sánchez se sacó al portero rival y cuando solo tenía que empujarla, el chileno se demoró un segundo más y su remate fue bloqueado por un defensa del Newcastle como se puede ver en las imágenes de YouTube.



Sin embargo, el balde de agua fría cayó unos minutos después con el gol de Matt Richie y la posterior derrota de Manchester United en la Premier League por 1-0.



Alexis Sánchez estaba solo para anotar el primero de Manchester United.

