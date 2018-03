YouTube viral: Se negó a dar un minuto de silencio por niña fallecida por una insólita razón [FOTOS y VIDEO]

Indignación en YouTube por las imágenes donde una árbitra negó el minuto de silencio en el partido entre Rayo Vallecano y el Albacete de la Liga Iberdrola, en España.



El encuentro comenzaría con un homenaje a Nayara, una niña de nueve años de edad, aficionada del Rayo Vallecano que perdió la vida, además de ser prima de Laura Domínguez, una de las jugadoras del Rayo Vallecano, como se aprecia en las imágenes de YouTube. Sin embargo, la árbitra se convirtió en la protagonista.



Sucede que cuando las futbolistas se ubicaron para guardar el minuto de silencio, la jueza principal Concepción Prieto Martínez prohibió llevar a cabo el homenaje porque el partido comenzaría con unos minutos de retraso, según el video de YouTube.



Pese a las advertencias de la árbitra, las jugadoras de ambas equipos decidieron improvisar un minuto de silencio sobre la marcha



Árbitro se negó a dar un minuto de silencio por una menor fallecida. (Video: YouTube)

"Una vez ambos equipos nos disponíamos a guardar su respetado minuto de silencio, la colegiada decide que no, alegando que habíamos salido tarde. En ese instante, el Albacete nos permite realizarlo poniendo el balón en juego y quedándonos ambos equipos parados. Entonces, la colegiada empezó a decir que si la estábamos tomando el pelo y que no iba a permitir el minuto de silencio", escribió Natalia Pablos, delantera de Rayo Vallecano.



Increíblemente, la colegiada salió corriendo hacía la delegada para que anotara lo sucedido como se aprecia en las imágenes de YouTube.



"Pedíamos un poco de respeto y la colegiada ha hecho de todo menos mostrar un mínimo de ello", agregó Pablos después que el video en YouTube se volviera viral, pidiendo que eso no vuelva a suceder en otro partido.

