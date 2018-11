YouTube viral: Tumelo Khutlang protagonizó un terrible blooper en el partido Lesotho vs Tanzania por las Eliminatorias de la Copa Africana de Naciones 2019. El atacante quedará en la historia por fallar un gol tres veces seguidas.



Tumelo Khutlang desafió a la ciencia, que no podrá explicar cómo se puede errar una ocasión de gol tres veces en una misma jugada. El video se viralizó en YouTube y las redes sociales.



El atacante de Lesotho aprovechó un mal pase del defensor rival y quedó mano a mano con el arquero, pero falló. La pelota le dio al cuerpo del portero.



Pero de inmediato se encontró con el balón y Tumelo Khutlang le pegó muy mal. Sin embargo, la trayectoria iba con dirección al arco pero falló, otra vez. Chocó en el palo.



No, la jugada no termina allí. Tumelo Khutlang siguió la trayectoria de su segundo disparo y esta vez fue peor. A solo unos centímetros de la línea de gol, le quedó para definir, pero increíblemente volvió a fallar. ¡Tres veces seguidas! ¡Insólito!

YouTube viral: ¿Cómo fallar un gol tres veces seguidas en una jugada? Este jugador desafía la ciencia

