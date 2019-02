YouTube viral: Boxeador cae fuera del ring, se desmoraliza y se retira de la pelea | VIDEO

El boxeador argentino Sergio 'Checho' López fue protagonista de un hecho insólito en el mundo del boxeo. El peso mediano se cayó fuera del ring, cuando en su ímpetu por conectar a su oponente, Jonathan Wilson López, no calculó bien sus pasos y cayó fuera del ring, en una velada de boxeo realizada en la ciudad de Necochea, en Buenos Aires, Argentina. Este video se volvió viral en YouTube y otras redes sociales.



Ocurrió apenas en el primer round de este encuentro. 'El Checho' López intentó derribar a López, pero este lo esquivo. Sin control 'El Checho' fue aparar contra las cuerdas y por su impulso terminó fuera del ring.



Pese a que el 'Cecho' López intentó recuperarse, ya se le veía muy afectado. El combate fue degenerando en una pelea callejera, muy accidente y con interrupciones,

Canal N

Para terminar con el acto, que deportivo muy poco, 'Checho' López decidió no continuar con la pelea y retirarse del encordado en el tercer asalto.



Arrepentido por poder recibir una sanción, 'Checho' López quiso regresar a la pelea, pero ya era demasiado tarde, su derrota ya había sido consumada.

"Cuando me di cuenta de lo que hice ya no me dejaron seguir y la verdad fue correcto. Sin excusas ni reproches, felicidades a mi rival que quizá se la veía hasta más jodida que yo y aun así se la jugó", escribió el 'Checho' López en su Facebook.



Por lo insólita de esta caída, el video de la caída del boxeador argentino se volvió viral en las principales redes sociales como YouTube y Facebook.