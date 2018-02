YouTube viral: La mala salida del Chelsea que casi complica el arco de Thibaut Courtois [FOTOS y VIDEO]

En el Barcelona vs Chelsea, hubo una jugada que casi complica al arco de Courtois, pues la defensa 'blue' salió mal cuando querían iniciar una jugada como se puede ver en un video de YouTube.



Marcos Alonso le dio un pase a Andreas Christensen, este le dio a Fabregas, quien se la devolvió al defensa danés, sin embargo, no calculó bien y cuando le quiso dar a su compañero la mandó al tiro de esquina tal como muestran las imágenes de YouTube.



Felizmente, los compañeros de Christensen en el Chelsea, incluido Courtois en el arco, estuvieron atentos y no pasó a mayores, ni desecandenó en un gol del Barcelona como se puede ver en YouTube.



Sigue el minuto a minuto del Chelsea vs Barcelona, AQUÍ.

Mala salida del Chelsea.

