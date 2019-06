Hinchas recuerdan el polémico dedo de Gonzalo Jara a Edinson Cavani en la previa del Chile vs. Uruguay | VIDEO

Chile y Uruguay se vuelven a encontrar en un nuevo duelo de la Copa América 2019, pero esta vez para definir al líder del Grupo C y próximo rival de Perú en cuartos de final del torneo que se jugaría el sábado 29 de junio. Sin embargo, los hinchas mapochos y charrúas se han encargado de recordar el vergonzoso episodio de la metida de dedo que hizo Gonzalo Jara a Edinson Cavani y provocó la expulsión del delantero uruguayo hace cuatro años.



Aunque Gonzalo Jara no será del arranque en el Chile vs. Uruguay, muchos consideran que ese episodio podría ser uno de los más vergonzosos y asquerosos de la historia del fútbol latinoamericano, ya que esta provocación llevó a que Cavani sea expulsado y la derrota de los charrúas quedando eliminado de la Copa América 2015.



Gonzalo Jara mete dedo a Edinson Cavani. (Video: YouTube)

Diego Lugano, ex jugador de la selección uruguaya, aprovechó de recordar el episodio de Gonzalo Jara y Edison Cavani.



“Creo que hay cosas que no se hacen y no se dicen. El papá de Cavani tuvo un accidente de tránsito mortal y bueno, Edi estuvo por volver a Uruguay, pero decidió jugar antes y, en este caso, el jugador chileno se lo recordó todo el partido y son cosas muy delicadas, que no se aceptan. Después, ustedes los chilenos lo cubrieron por el tema del dedo, pero eso no le importa a nadie, eso pasa siempre en el fútbol, pasó y va a pasar, son cosas que yo también he hecho y hay algunas mucho peores, pero los temas familiares delicados son sagrado”, comentó el ex defensa a El Gráfico.

En redes sociales, los hinchas no dudaron en poner los memes previo al Chile vs. Uruguay recordando, obviamente el dedo del mal de Jara a Cavani.

🗓Hoy es Chile! y Cavani sabe que tiene cita a las 19hrs con el proctólogo Gonzalo Jara!👨🏻‍⚕️

Vamos!! #CHI — David Pizarro Salazar (@Davepizarro13) June 24, 2019

Gonzalo Jara pidió estar esta noche en el duelo entre #Chile y #Uruguay. El Chileno todavía no ha jugado su primer minuto en esta copa, pero jugará como titular ante los charrúas. Esta tarde se define el primer lugar del grupo C.



¿Quién se quedará con la victoria? #CopaAmericapic.twitter.com/CUMHf3nQnh — elnumerodoce (@elnumerodoceof) June 24, 2019

Tiene que jugar Gonzalo Jara este partido si o si para que atienda a Cavani, a veces es necesario hacerse de nuevo el examen a la próstata y descartar algo digo yo. — EstamosEnLaB 🇨🇱 (@EstamosEnLaBCHI) June 24, 2019