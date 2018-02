YouTube viral: Christian Cueva sorprendió con imitación a Ricardo Gareca para programa argentino [VIDEO]

YouTube viral : Christian Cueva protagonizó divertido momento en entrevista con el ex mundialista argentino Juan Pablo Sorín. Imágenes recién se compartieron tras el caso del peruano con los dirigentes de Sao Paulo.



Como se puede ver en las imágenes de YouTube, Juan Pablo Sorín le consulta a Christian Cueva: "¿Qué te dijo 'El Tigre' (para que demuestres toda tu capacidad con la selección peruana?".



"Tenés para más boludo, me dijo así (risas)", imitó Christian Cueva, generando las carcajadas del ex defensa de la selección de argentina. Imágenes circulan en YouTube.



Video: Christian Cueva imita a Ricardo Gareca

Por otro lado, Christian Cueva alagó a Rircado Gareca por haberlo ayudado en su carrera futbolística. "Es como un padre, me enseñó a valorar lo que Dios te da. Fue importante para renacer dentro de mi carrera", señaló el futbolista de Sao Paulo.