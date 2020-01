El video más conmovedor del fin de semana lo protagonizó un niño argentino de tan solo 11 años. Se trata de Luciano Nievas, capitán de la Selección de Córdoba, quien lanzó desgarradoras palabras para alentar a sus compañeros previo a una final en Chile. Mira el video de YouTube. ¡Tremendo!

“Estoy totalmente agradecido con cada uno de ustedes. No quiero perderlos. Estuvieron diez días conmigo y me supieron respetar”, arrancó con firmeza Luciano Nievas ante la atenta mirada de todo su equipo.

"Mírense sus caras. Es nuestro último partido juntos. Escúchenme. Hoy es la final. Vamos a ganar. ¿Lo vamos a dejar todo?. Yo no quiero perder a ninguno de ustedes, porque todos son mis amigos, todos son mis hermanos. Y todos estuvieron conmigo", continuó el pequeño, provocando las lágrimas en el vestuario.

“No me quiero ir con las manos vacías. Me quiero llevar la copa a la Argentina. Me la quiero llevar con cada uno de ustedes”, cerró Luciano Nievas.

Al final, la selección de Córdoba goleó 7-0 y levantaron el Torneo Internacional Provincia de Curicó 2020 de Chile. Luciano Nievas cumplió su sueño al lado de sus amigos.

Conmovedora arenga de un niño de 11 años (T)