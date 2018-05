Gonzalo Núñez siempre sorprende a sus compañeros de 'Exitosa Deportes'. El comentarista deportivo sale con alguna ocurrencia durante el programa en vivo y deja sin palabras al resto de panelistas.

Esta vez, no fue diferente. En un video que ya se volvió viral en YouTube , a Gonzalo Núñez no se le ocurrió mejor momento para mostrar su calzoncillo nuevo durante el programa 'Exitosa Deportes'. Ante la mirada atónita de todos, el periodista tomó su maleta y sacó la prenda.

"Aquí está lo que compré ayer. Esto es una truza. Tiene su etiqueta. ¿Por qué inoportuno? ¿No puedo mostrar lo que he comprado? Es un polo, un short, una truza, unas medias... es parte de la ropa ¿Tú no enseñas cuando compras un calzón?", le dijo Gonzalo Núñez a Stefanny, la joven que se encarga de leer los comentarios de redes sociales tal y como se ve en el video de YouTube .

Ante esta situación, la joven no se amilanó y le respondió claro y directo a Gonzalo Núñez: "Le enseño a mi mamá pues, no le enseño a medio Perú que he comprado un calzón. No es el momento ni el lugar", exclamó en el video de YouTube .

Después, el resto de los compañeros de Gonzalo Núñez empezaron a fastidiarlo por el precio de la prenda. Como el periodista deportivo recibe un buen sueldo, pensaban que compraría ropa interior de marca.

"Tres lucas no pago más. Por una truza no pago más de tres lucas", dijo Gonzalo Núñez en el video publicado en YouTube . El material cuenta con más de 5 mil vistas en menos de 24 horas y varios comentarios sobre el comportamiento del comentarista deportivo.

