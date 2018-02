YouTube viral: Jugador ecuatoriano usó bandera del córner como espada en brutal pelea en Copa Libertadores

YouTube viral : Angelo Preciado, jugador de Independiente del Valle, quedó registrado en un hecho lamentable y brutal sobre el final de las semifinales de la Copa Libertadores Sub 20.



Sonó el pitazo final y todos los jugadores del River Plate de Uruguay fueron a buscar al juvenil ecuatoriano, quien atinó a correr para defenderse pero se encontró con el banderín del tiro de esquina, que arrancó y usó como espada. El video se hizo viral de inmediato.



Efectivamente, Preciado con el palo en la mano replicó y fue a la carga de sus agresores y perseguidores cual espada desenvainada.



"¡No pibe no! Nooo... Agarró el banderín del córner Preciado. Los corre a todos con el banderín del córner. Nunca vi una cosa así. No puedo creer esto", expresó con alarma el narrador de Fox Sports.

Mira al juvenil Preciado usando el banderín como espada:

Al final del partido el equipo Independiente del Valle venció 3-2 a River Plate uruguayo en el propio estadio Centenario y clasificó a la final de la Copa Libertadores Sub 20.

