YouTube viral: Jugador de Portugal encontró celular en pleno partido y terminó haciendo esto con aparato [VIDEO]

El Mundial Sub 20 fue testigo de una insólita escena en el partido Portugal vs Sudáfrica por la última fecha del Grupo F. Jugador del conjunto luso encontró celular en plano partido y así terminó todo. Mira el video de YouTube. ¿De quién era?



Ocurrió en los primeros minutos de juego. Gedson, delantero de la selección de Portugal Sub 20, recogió un celular en la mitad del campo y no supo qué hacer con el aparato.



Gedson, confundido con la situación, quiso entregar el celular al árbitro, pero este no le hizo caso. Aquí las curiosas imágenes que circulan en YouTube.



Video: Jugador encuentra celular en pleno partido

Tras ello, Gedson corrió unos metros con dirección al borde del campo y lanzó el celular fuera de ella. ¿A quién se le cayó el celular?