YouTube viral : El periodista de Fox Sports, Mariano Closs, sufrió un 'troleo' épico en directo. Mientras criticaba el juego y desempeño del atacante Paulo Dybala, se gestó un golazo del argentino en el Juventus vs Tottenham.



En unos segundos, Mariano Closs hizo el ridículo en plena transmisión. Dybala completó una escena muy peculiar, en la que le tapó la boca al periodista anotando el gol de la clasificación a cuartos de final de la Juventus ante Tottenham.



"Si hoy Paulo Dybala hubiese tenido un partido de maravillas, podría haber entrado a la convocatoria para la gira que viene. ¿Qué le queda futbolísticamente a Dybala de acá a la Copa del Mundo? Porque hoy lo más probable es que quede eliminada la Juventus", mencionaba Mariano Closs mientras el balón estaba en juego en el Juventus vs Tottenham.



"Hoy era un partido para que el chico dijera acá estoy. Y no ha tenido un buen partido Dybala. No la tocó", insistió el narrador argentino. Una pausa de unos par de segundos encontró en el partido una jugada de peligro que Dybala la tocó y resolvió con gran definición.

Mira el sensacional video viral de Mariano Closs y Paulo Dybala:

De inmediato las redes sociales dieron cuenta de lo sucedido y no dudaron en editar y viralizar, la secuencia de la transmisión de Fox Sports.

Mira los goles y resumen del triunfo de la Juventus sobre Tottenham:

Juventus 2-1 Tottenham: Goles y resumen

