YouTube viral: Neymar realizó amague en tiro de esquina y juez de línea cayó redondito [VIDEO]

La capacidad futbolística de Neymar no deja de sorprendernos. Esta vez su 'víctima' no fue un rival, sino el juez de línea del PSG vs Liverpool por Champions League que se jugó en el Estadio Parque de los Príncipes de París. Mira el video de YouTube.



Esta escena pasó a los 69 del partido. Neymar realizó un amague en un tiro de esquina y terminó 'burlando' al juez de línea en video que rápidamente se hizo viral en YouTube.



Como se puede ver, Neymar logra que el hombre de indumentaria celeste caiga en su jugada, para luego ejecutar un lanzamiento que por poco termina en gol de PSG. Clip está en YouTube.

Video: Neymar

Al final, PSG de Neymar terminó ganando 2-1 a Liverpool, por la penúltima fecha de la Champions League, y quedó con vida en el certamen.