En YouTube, Pierre Nkurunziza, presidente del país africano Burundi, no se le ocurrió mejor idea que jugar una ‘pichanguita’, pues el mandatario es fanático del fútbol y cada vez que su agenda lo permite, organiza algunos partidos y en este caso no fue la excepción. Sin embargo, el último amistoso no terminó de la mejor manera.



Sucede que Pierre Nkurunziza también es un dictador. Pero eso no le impide tener un equipo casi permanente que lo acompaña cuando sale de gira como sucedió en el pequeño pueblo de Kiremba donde organizó un partidito, según algunas imágenes de YouTube.



Lo que no esperó Pierre Nkurunziza es que el equipo local no se dejaría ganar y, sobre todo, que no le dejaría anotar un gol, algo que le dolió en su alma pelotera.



Descontento, el presidente de Burundi decidió mandar a prisión al entrenador y al ayudante de campo del equipo del pueblo acusándolos de "conspiración contra el Presidente de la República".



Electo en 2005, Nkurunziza suele viajar con su equipo de fútbol, el Haleyuya FC, un once muy respetable en Burundi tal como se aprecia en algunos videos de YouTube. Además de ser presidente, también es el goleador del equipo, aunque generalmente sus oponentes suelen marcarlo sin hacerle sentir el rigor, pero este no fue caso.



Ahora después que su historia se volvió viral en YouTube, sus rivales lo deberán pensar más antes de marcar al presidente de Burundi.

