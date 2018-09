Ha pasado casi un año desde la última vez que Germán Denis anotó un gol. 363 días, en realidad, del día en que el 'Tanque' vio como un remate suyo ingresaba a la red, sin imaginar que sería el postrero en su carrera. Pero este sábado, eso puede cambiar cuando Universitario de Deportes visite a Cantolao en el Callao.

El delantero argentino de 37 años ha sido confirmado como titular en Universitario de Deportes y tras brindar su primera asistencia en el triunfo agónico ante UTC, espera que el gol regrese y la estadística negativa no se alargue. Que no llegue a los 365 días calendario.

El último no lo celebró



Aunque suene curioso, la última vez que Germán Denis anotó, no celebró. Y no es broma. El delantero argentino jugaba en Lanús y enfrentó, el 17 de setiembre del año pasado, a Independiente en el estadio Libertadores de América por la Superliga argentina de fútbol.

El partido iba empatado sin goles y una falta del portero de Independiente sobre Lautaro Acosta terminó en penal que Germán Denis trasnformó en gol. El atacante marcaba su segundo tanto en el año con el granate, pero no festejó por su pasado en el 'Rojo'.

Eso quiere decir que la última vez que sí celebró se remonta a un mes antes. El 26 de agosto del año pasado cuando anotó uno en la victoria 5-2 contra Talleres. Es tiempo de que el argentino festeje. ¿Cantolao lo dejará?

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.