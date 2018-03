En el último partido amistoso de Perú vs Croacia, Yoshimar Yotún fue expulsado en el minuto 73’ del Hard Rock Stadium en Miami, y ahora se difundieron imágenes en YouTube de cómo reaccionó el futbolista tras ser sacado del campo de juego.



Luego que Yoshimar Yotún fuera expulsado por empujar a Luka Modric, el futbolista se dirigió a la banca donde fue recibido por el entrenador Ricardo Gareca, quien le dio la mano y pidió a sus asistentes que le ofrecieran una botella de agua.



Yoshimar Yotún la recibió, pero como todavía estaba molesto, ni siquiera tomó un sorbo, lanzando la botella al piso mientras era llevado por un asistente de Ricardo Gareca a los vestuarios.



Perú se llevaría la victoria por 1-0 ante Croacia en el Hard Rock Stadium de Miami, algo que llenó de entusiasmo a la hinchada peruana que ahora estará presente en el Red Bull Arena de New Jersey cuando la bicolor enfrente a Islandia el martes 27 de marzo.



Si deseas ver la reacción de Yoshimar Yotún en el Perú vs Croacia en YouTube, puedes ir hasta el minuto 9:30.

