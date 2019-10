Zlatan Ibrahimovic tuvo polémico gesto con hincha tras eliminación de Los Ángeles Galaxy de la MLS

La eliminación de Los Angeles Galaxy en las semifinales de conferencia oeste de la MLS, dejó muy ofuscado al delantero Zlatan Ibrahimovic quien no soportó las críticas de los hinchas y descargó toda su frustración contra la afición del equipo rival, Los Angeles FC con un polémico gesto. El sueco se agarró los genitales en un hecho que se ha convertido en un viral en YouTube y otras redes sociales.

Al final del partido, mientras se dirigía a los vestuarios, Ibrahimovic recibió insultos y silbidos de los seguidores del clásico rival. Lejos de responderles con palabras, el sueco atinó a realizar un gesto que podría costarle una dura sanción para la próxima temporada en la MLS.

"Dijeron algo. No fue irrespetuoso, pero esto es como entrenar para mí. El estadio es demasiado pequeño para mí, deben de ser grandes para perturbarme. Estoy acostumbrado a jugar al frente de 80,000 personas. Este es un paseo por el parque", dijo Ibrahimovic a la prensa tras el partido.

Tras explicar lo sucedido con los hinchas rivales, Zlatan Ibrahimovic, quien ha sido vinculado con clubes como Napoli y Manchester United para el mercado de fichajes de invierno, se ha referido a su futuro en el LA Galaxy.

"Veamos qué pasa, es muy temprano para hablar. De momento estoy en la MLS. Si me quedo, será bueno para la MLS porque todo el mundo la mirará. Si no me quedo, ninguno se acordará qué es la MLS", dijo.