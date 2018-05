YouTuber rusa enseña palabras y frases básicas en su idioma para ponerte a punto para el Mundial [FOTOS]

Hinchas, turistas y hasta periodistas llegados de varios países tendrán dificultad para comunicarse en Rusia , durante el Mundial . Por eso, todos los que van a viajar ya están aprendiendo al menos las palabras y frases, como saludos y consultas sobre direcciones.



“Es un poco complicado, pero todo es práctica y ganas”, afirmó a Trome , Alisa Gilyazeva, rusa radicada en nuestro país que da clases de su idioma y tiene incluso un canal de YouTube (‘Priviét Alisa’ ).

“Tenemos 33 letras, algunas cirílicas (parecidas al griego) y hay diferencias en pronunciación, pero no es imposible y no creo que sea más complicado que el chino o japonés”, dijo sonriente.



TRADUCTOR FALLA

“A veces sale gracioso usar solo traductor de Google , porque es textual, como robot, y no hay que confiarse mucho. Hay que conocer palabras y respuestas básicas en ruso y sin duda en el viaje aprenderán mucho más. No van a llegar y saludar diciendo ‘Holasky’”, bromeó Alisa.

Priviét Alisa

Comentó que para los rusos es un placer cómo la gente se interesa y trata de aprender sobre Rusia , sus tradiciones y cultura. “Conocerán mejor nuestro país. Rusia estará más cerca de todo el mundo, no solo con la Plaza Roja y Zabivaka”.

TOME EN CUENTA

* El alfabeto ruso tiene 33 letras, el castellano 27.

* Preferible con un nativo ruso (pronunciación correcta es importante).

* Se aconseja escuchar canciones, ver películas, consultar bibliotecas on line en ruso (Internet ayuda).

