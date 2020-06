Por: José ‘Huachano’ Lara

Ysrael Zúñiga es de aquellos que no esperó terminar el fútbol para prepararse. Se tomó en serio la profesión y hoy está listo para seguir en el deporte o la política. El popular ‘Cachete’ fue un goleador respetado. Hoy nos cuenta el otro lado de su vida.

¿Quién te enseñó a ser delantero?

Franco Navarro me dio los secretos para ser un verdadero ‘9′.

¿Tus referentes?

Maradona, Romario, Batistuta, Van Basten y Paolo Guerrero.

¿Siempre fuiste atacante?

Jugaba de volante en primera línea, pero mi debut en juveniles fue de lateral izquierdo. Un día el delantero se lesionó y el técnico Alberto Gallardo me colocó allí, hice tres goles y en el segundo partido anoté tres más. Cuando se recuperó el titular pensé que regresaba a la defensa y el profesor me dijo: ‘No seas tonto, los delanteros ganan más’.

Allí empezó tu historia...

Llego al fútbol de casualidad. Vine a Lima y estudiaba para técnico en prótesis dental en un instituto de la avenida Brasil.

¿Qué sucedió después?

Mi hermano Christian ‘Patón’ Zúñiga fue traído para jugar a las menores de Cristal. Un día lo fui a visitar a La Florida y el profesor Gallardo me invitó a jugar, casi me rogaron porque no quería.

¿Una anécdota?

No tenía zapatos, Leao Butrón me regalaba los suyos. Tenía la suerte de calzar su misma talla.

¿Otros recuerdos?

Jugaba con chimpunes reciclados. Marcelo Asteggiano y José Soto me regalaban los que daban de baja y me iba a Caquetá para que los zapateros los arreglen.

Recuerdo que 1999 fue un año inolvidable para ti...

Goleador con Melgar, fui a la Copa América con Oblitas y luego transferido al Coventry City de Inglaterra, todo sucedió en once meses.

¿Qué tal la experiencia?

Inolvidable, pero me hubiera gustado llegar con más partidos jugados.

¿Te faltó rodaje?

En ese momento no tenía lectura de juego. El fútbol no solo es saber patear una pelota.

¿El mejor Zúñiga?

El año que estuve en Juan Aurich, con experiencia, un jugador más completo. Todo lo aprendí con los años.

También estuviste en Estudiantes de La Plata...

Sin mucha fortuna, una lesión me complicó todo. Conocí gente valiosa como Quatrocchi, Carrusca, Mariano Pavone, allí estuve con Juan Pajuelo.

¿Con qué título te quedas?

Con los tres. Sporting Cristal en 2005, Juan Aurich en 2011 y Melgar en 2015, todos tienen su valor.

¿Se extraña el fútbol?

Sí. Uno se acostumbra y en mi caso son 25 años a una rutina de trabajo, de levantarse temprano, de todo lo que significa ser profesional.

¿Ahora a qué te dedicas?

Soy consejero en el Gobierno Regional de Arequipa. La política siempre me ha gustado, estoy dando pelea desde mi lugar, aunque el 99% por ciento de la política está infectada.

¿Zúñiga alcalde o presidente regional?

Veremos, mientras me sigo preparando. Estoy estudiando Derecho. Ya aprendí administración, gerencia deportiva y también para ser técnico.

Muchas gracias por la entrevista...

A ustedes, ha sido grato volver a recordar momentos inolvidables de mi carrera.