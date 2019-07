Zinedine Zidane dio conferencia y explicó sus duras palabras contra Gareth Bale sobre su futuro en Real Madrid

Zinedine Zidane , entrenador del Real Madrid, aseguró este lunes que no faltó a nadie "el respeto" al señalar la salida inminente del equipo del galés Gareth Bale , e indicó que el jugador se quedó en el banquillo el fin de semana por decisión de él mismo.



"Es el problema, mi español a veces es un poco "liante". Voy a intentar ser claro. Primero, no he faltado el respeto a nadie, y menos a un jugador", afirmó Zidane en rueda de prensa en Washington, donde el Madrid se medirá en el estadio FedEx de Landover, Maryland, al Arsenal en un partido amistoso de la Internacional Champions Cup.



"Segunda cosa, decía que el club estaba tratando su salida. Tercera, y es importante, el otro día no se cambió Gareth porque él no quería", agregó poco antes de iniciar el entrenamiento vespertino en el calor de la capital estadounidense.

Zidane remarcó que no tiene nada nuevo sobre Bale y apuntó que "es un jugador de la plantilla del Real Madrid".



"Va a entrenar con normalidad hoy, y mañana ser verá lo que pasa. No sé nada nuevo (...) Ahora no ha pedido nada", dijo el técnico francés.

ESTO DIJO EL SÁBADO DE BALE