Zinedine Zidane discutió con periodista por Thibaut Courtois: "¡Ya te he dicho, nadie es indiscutible!" [VIDEO]

Enojado como pocas veces, así se mostró Zinedine Zidane en conferencia de prensa previo al Real Madrid vs Granada por fecha 8 de LaLiga. ¿El motivo? Una pregunta sobre la titularidad del portero belga Thibaut Courtois. Mira el video. ¡Tranquilo, profe!



"¿Por qué es indiscutible para usted Courtois?", le preguntó un periodista a Zinedine Zidane, quien no lo tomó de buena forma y respondió con la pierna en alto.



"¿Qué? ¡Discutible de qué hombre! ¡Ya te he dicho eso! ¡Nadie es indiscutible! ¡Ni Courtois, ni nadie! ¡Somos 25 nosotros aquí!", soltó Zinedine Zidane.



"¡Tú me quieres sacar otra cosa, que no tiene nada que ver!", continuó incómodo el técnico de Real Madrid. Aquí las imágenes de la conferencia.

Todo esto por el supuesto 'favoritismo' de Zinedine Zidane sobre Thibaut Courtois que, provocó la salida de Keylor Navas, ídolo de lo blancos con el que ganaron las últimas Champions League.