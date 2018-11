Zinedine Zidane: Mira su sorprendente habilidad para manejar patín |VIDEO |FOTOS  

Zinedine Zidane es diferente. El ex entrenador de Real Madrid no se luce sobre un auto deportivo y tampoco en la comodidad de una lujosa camioneta. El DT francés ha dejado con la boca abierta a sus seguidores en Instagram compartiendo un video donde desarrolla una de sus nueva aficiones: manejar patín.



Alejado de Real Madrid, de la Champions League y de la presión de dirigir a un equipo de primer nivel, Zinedine Zidane, sonríe y se divierte. Encapuchado, en la oscuridad de noche, cruza las calles en un monopatín eléctrico que al parece es su nuevo medio de transporte mientras está liberado de la presión del fútbol.



Zinedine Zidane ahora mira la Champions League desde su televisor y no se pierde un partido del Real Madrid, aunque hoy clubes como Juventus, Manchester United y la Roma están detrás de sus servicios el francés no ha revelado donde entrenará en la próxima temporada.



Zidane sorprendió en las calles con esta nueva afición.

"De paseo con la familia", escribió en la historia que posteó en Instagram el ex entrenador de Real Madrid, que ayer aplastó 5-0 al Viktoria Plzen por Champions League y ahora lidera el Grupo G con nueve puntos. Muchos seguidores aseguran que el ex merengues alió alas calles a festejar la goleada.



En los últimos días se ha visto a Zinedine Zidane de viaje junto a su familia en excursiones por la montaña y ahora viajar a toda velocidad en un patinete eléctrico.